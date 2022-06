“Sta male, chiamate qualcuno”. Isola senza pace, malore per Marco Cucolo: il naufrago portato in infermeria (Di martedì 7 giugno 2022) Isola dei Famosi malore per Marco Cucolo. Sono giornate intense in Honduras. I naufraghi sono appena sbarcati una nuova Isola, Playa Ultimo Sfuerzo, e subito sono esplose nuove discussioni. È ancora Nick Luciani al centro delle polemiche. Il Cugino di Campagna ha nuovamente creato malumore con le sue proposte sul cibo. Stavolta vorrebbe cambiare il riso con le carote, ma gli altri vip non sono per niete d’accordo, anzi. E lui resta sempre più Isolato. Nelle ultime ore, oltre all’arrivo di Vera Gemma e Soleil Sorge, i naufraghi hanno nuovamente criticato Nick Luciani. Prima Luca Daffré, poi anche Estefania, Mercedesz e Carmen Di Pietro lo hanno rimproverato per voler cambiare le regole prese in comune. Ecco inoltre una nuova eliminazione. È Lory Del Santo a dover lasciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022)dei Famosiper. Sono giornate intense in Honduras. I naufraghi sono appena sbarcati una nuova, Playa Ultimo Sfuerzo, e subito sono esplose nuove discussioni. È ancora Nick Luciani al centro delle polemiche. Il Cugino di Campagna ha nuovamente creato malumore con le sue proposte sul cibo. Stavolta vorrebbe cambiare il riso con le carote, ma gli altri vip non sono per niete d’accordo, anzi. E lui resta sempre piùto. Nelle ultime ore, oltre all’arrivo di Vera Gemma e Soleil Sorge, i naufraghi hanno nuovamente criticato Nick Luciani. Prima Luca Daffré, poi anche Estefania, Mercedesz e Carmen Di Pietro lo hanno rimproverato per voler cambiare le regole prese in comune. Ecco inoltre una nuova eliminazione. È Lory Del Santo a dover lasciare ...

