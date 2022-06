SPORTMEDIASET – Politano infastidito, vuole andare via da Napoli (Di martedì 7 giugno 2022) Manovre di calciomercato in casa Napoli, sia in entrata che in uscita. Il club azzurro continua a spingere per Gerard Deulofeu, ma in uscita ci sono tanti calciatori. Si parte dei big: Mertens non rinnova il contratto, pochissime chance dopo la diatriba sulla questione delle cifre. Ospina difficilmente resta, con il Napoli che sta seguendo tre portieri. C’è poi Koulibaly che piace al Barcellona, con l’agente pronto ad incontrare De Laurentiis. Sulla lista delle partenze eccellenti c’è anche Fabian Ruiz, contratto in scadenza nel 2023 e con possibilità minime di rinnovare a causa del tetto di ingaggio da 3,5 milioni di euro imposto dal patron del Napoli. Ma tra le possibili cessioni c’è anche Matteo Politano, ecco quanto scrive SPORTMEDIASET: “Matteo Politano, infatti, ha chiesto la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Manovre di calciomercato in casa, sia in entrata che in uscita. Il club azzurro continua a spingere per Gerard Deulofeu, ma in uscita ci sono tanti calciatori. Si parte dei big: Mertens non rinnova il contratto, pochissime chance dopo la diatriba sulla questione delle cifre. Ospina difficilmente resta, con ilche sta seguendo tre portieri. C’è poi Koulibaly che piace al Barcellona, con l’agente pronto ad incontrare De Laurentiis. Sulla lista delle partenze eccellenti c’è anche Fabian Ruiz, contratto in scadenza nel 2023 e con possibilità minime di rinnovare a causa del tetto di ingaggio da 3,5 milioni di euro imposto dal patron del. Ma tra le possibili cessioni c’è anche Matteo, ecco quanto scrive: “Matteo, infatti, ha chiesto la ...

