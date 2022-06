Spazi da non perdere, abbattere disuguaglianze con la recitazione (Di martedì 7 giugno 2022) I laboratori si tengono durante tutto l'anno scolastico, il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 (Scialla!) e il martedì alla stessa ora (Scialla 2.0).www.conmagazine.it 7 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) I laboratori si tengono durante tutto l'anno scolastico, il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 (Scialla!) e il martedì alla stessa ora (Scialla 2.0).www.conmagazine.it 7 giugno 2022

Advertising

marina82854013 : RT @SouadSbai: #MissHijab non è integrazione né apertura verso le #donne È solo proselitismo per avvicinare all’accettazione del pensiero r… - LNN999 : RT @SouadSbai: #MissHijab non è integrazione né apertura verso le #donne È solo proselitismo per avvicinare all’accettazione del pensiero r… - gimmisantucci : @robertvelvet @CGzibordi @giulianol @luc_sca @AndreaF32653400 @Ricostruzione_N Inseguire “non regole” in un campo m… - UgoNevi : @errico_erika @Mario_Molinari Comunque la faccenda è molto complessa e, anche usando un linguaggio giornalistico, n… - SoniaLaVera : RT @SouadSbai: #MissHijab non è integrazione né apertura verso le #donne È solo proselitismo per avvicinare all’accettazione del pensiero r… -