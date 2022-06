Sostanza tossica negli alimenti: ecco come evitarla (Di martedì 7 giugno 2022) Alcuni cibi possono contenere delle sostanze potenzialmente cancerogene, una di queste è l’acrilamide. La Sostanza si può formare sia in ambiente industriale che in ambiente domestico. Assunta in grandi quantità l’acrilamide diventa tossica per l’organismo. come facciamo dunque ad evitare di ingerire questa Sostanza? ecco alcuni consigli utili. come si forma l’acrilamide La Sostanza è presente ad esempio nel caffè, nell’orzo, nei cibi a base di patate fritte, ma anche nel pane, nei biscotti e nei cracker. La frittura del cibo porta alla formazione dell’acrilamide. In generale si forma durante il processo di cottura, a temperature elevate (oltre 120-140°C), degli alimenti ricchi di carboidrati. Questo è uno dei motivi per cui gli esperti consigliano di ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 giugno 2022) Alcuni cibi possono contenere delle sostanze potenzialmente cancerogene, una di queste è l’acrilamide. Lasi può formare sia in ambiente industriale che in ambiente domestico. Assunta in grandi quantità l’acrilamide diventaper l’organismo.facciamo dunque ad evitare di ingerire questaalcuni consigli utili.si forma l’acrilamide Laè presente ad esempio nel caffè, nell’orzo, nei cibi a base di patate fritte, ma anche nel pane, nei biscotti e nei cracker. La frittura del cibo porta alla formazione dell’acrilamide. In generale si forma durante il processo di cottura, a temperature elevate (oltre 120-140°C), degliricchi di carboidrati. Questo è uno dei motivi per cui gli esperti consigliano di ...

