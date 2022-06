Sos grammatica italiana Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 7 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Sos! Le recenti notizie sugli adolescenti quindicenni che non sanno comprendere un testo scritto e riportano errori grossolani negli scritti perché non conoscono le regoleli e le sanno applicare e l’elevato numero di bocciati al concorso per futuri magistrati perchè alla prova scritta vi erano evidenti errori di morfologia e sintassi è veramente grave e ci deve imporre ad una seria riflessione. L'articolo .