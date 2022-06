Solidarietà per l’Icatt di Eboli, il ristorante ‘A’camionista’ offre il pranzo ai detenuti (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ proprio vero che il cibo è uno dei piaceri della vita. Quando il pranzo è sinonimo di Solidarietà è ancora più un piacere. L’associazione ‘Gramigna’ di Torrecuso, rappresentata da Rosario Meoli, da anni impegnata nel volontariato con collaborazioni con Coldiretti, ha organizzato in collaborazione con Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti di Eboli un pranzo offerto dal ristorante ‘A Camionista, situato proprio nel territorio Ebolitano. Quasi cinquanta i detenuti che hanno potuto godere dei manicaretti a base di mare cucinati dallo chef, tenendo sempre alta l’asticella della Solidarietà ed il principio di aiutare chi vive un periodo certamente non facile. Il pranzo è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ proprio vero che il cibo è uno dei piaceri della vita. Quando ilè sinonimo diè ancora più un piacere. L’associazione ‘Gramigna’ di Torrecuso, rappresentata da Rosario Meoli, da anni impegnata nel volontariato con collaborazioni con Coldiretti, ha organizzato in collaborazione con Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti diunofferto dal‘A Camionista, situato proprio nel territoriotano. Quasi cinquanta iche hanno potuto godere dei manicaretti a base di mare cucinati dallo chef, tenendo sempre alta l’asticella dellaed il principio di aiutare chi vive un periodo certamente non facile. Ilè ...

