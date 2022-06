Soleil Sorge | perché Mercedesz Henger non la sopporta? C’entra l’ex Lucas Peracchi? «Ha sparlato di lei» VIDEO

(Di martedì 7 giugno 2022)non sino? Qualche mese fa si era vociferato che la bionda influencer avesse avuto un flirt confidanzato della figlia di Eva. Ma è vero? È per questo che le due donne non vanno d’accordo? Leggi anche: Isola dei Famosi, Roger Balduino non si è...

Advertising

tuttopuntotv : Soleil Sorge svela dopo la puntata dell’Isola 16: “La prova più difficile” #isola #IsoladeiFamosi #solearmy… - conduselamello_ : RT @JordeenFairy: quel sorriso compiaciuto perché già sapeva che avrebbe usato quella frase contro di lui mmmm soleil sorge che squisitezza… - VeraEllenWoods : RT @1kand1ships: Lui è ancora fermo al 2019 e non ha ancora superato Soleil Anastasia Sorge? #TeamSoleil #isola - zazoomblog : Isola Vera Gemma e Soleil Sorge hanno sparato a zero sui naufraghi - #Isola #Gemma #Soleil #Sorge #hanno - SerenityG_90 : ??#SoleilSorge, i bikini hot a L’#Isola dei Famosi scatenano la polemica/ “Ma si può? -

è tornata in Honduras con un compito molto importante e tanta voglia di creare nuove dinamiche a L'Isola dei Famosi , per la gioia dei fan che sostengono senza remore la spumeggiante ...Nella giornata di ierie Vera sono sbarcate in Honduras per partecipare al reality ' L'isola dei famosi ' con l'... ti piace come naufrago o c'è dell'altro ' La risposta dellaè stata ...Soleil Sorge commenta la puntata dell’Isola dei Famosi a cui ha preso parte ieri sera, lunedì 6 giugno, in qualità di Piratessa: “Era ...Soleil Sorge, la risposta agli haters su Instagram è sconvolgente: l'ex gieffina ha deciso di dare un consiglio spassionato ai suoi odiatori.