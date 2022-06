Soleil Sorge e Mercedesz, qual è il rapporto tra le due (Video) (Di martedì 7 giugno 2022) Soleil Sorge e Mercedesz non si sopportano? Pare che il loro rapporto non sia proprio dei migliori Soleil Sorge e Mercedesz non si sopporterebbero. Tra le due non ci sarebbe infatti un bel rapporto. Lo spiega l’esperta di gossip, Deianira Marzano, che proprio in queste ore ha scritto dal suo profilo Instagram: “Questa sera Soleil e Vera arriveranno sull’Isola per darsi battaglia coinvolgendo i naufraghi. Ne vedremo delle belle, soprattutto per una cosa: la faccia della Henger quando vedrà Soleil. Visto che Mercedesz, con persone in comune, ha sempre sparlato di lei”. Proprio ieri sera Soleil Sorge è stata accolta con entusiasmo da Edoardo Tavassi che l’ha definita “la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022)non si sopportano? Pare che il loronon sia proprio dei migliorinon si sopporterebbero. Tra le due non ci sarebbe infatti un bel. Lo spiega l’esperta di gossip, Deianira Marzano, che proprio in queste ore ha scritto dal suo profilo Instagram: “Questa serae Vera arriveranno sull’Isola per darsi battaglia coinvolgendo i naufraghi. Ne vedremo delle belle, soprattutto per una cosa: la faccia della Henger quando vedrà. Visto che, con persone in comune, ha sempre sparlato di lei”. Proprio ieri seraè stata accolta con entusiasmo da Edoardo Tavassi che l’ha definita “la ...

