Soldini e la salvaguardia degli ecosistemi | come cambia il mare nel tempo

(Di martedì 7 giugno 2022) In occasione della Giornata Mondiale dell’Oceano e della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, che si terranno entrambe a giugno, The Passenger ha dedicato un volume a questo protagonista del nostro pianeta: a tal proposito interverrà, oltre all’icona mondiale dell’oceanografia, Sylvia Earle, che ha dedicato la sua vita allo studio dei fondali marini e alla, anche Giovanni, che racconterà in che modo ha vistore l’oceano nel corso delle sue imprese negli anni.tra successi eSia in barca che fuori, Giovanninon si ferma mai. Dopo aver preso parte alla RORC Caribbean 600 lo scorso febbraio, dove è arrivato secondo dietro ...

Adnkronos

Testimoni d'eccezione come Sylvia Earle, icona mondiale dell'oceanografia, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio dei fondali e alladi questo ecosistema, e Giovanni, che ...... culturali, naturalistiche, di sostenibilità ambientale, di tutela edell'ambiente ...quali il Maserati Multi70 del velista italiano e specialista in navigazioni solitarie GiovanniIn occasione della Giornata mondiale dell’Oceano e della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, entrambe in giugno, The Passenger dedica un ...In occasione della Giornata mondiale dell’Oceano e della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, entrambe in giugno, The Passenger dedica un volume al protagonista indiscusso della Terra ...