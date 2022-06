Sky – Ostigard al Napoli differenza tra domanda e offerta | le cifre

(Di martedì 7 giugno 2022) Ilpensa a Leoper rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. Il giocatore norvegese che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa sarebbe pronto a sbarcare al, ma non c’è ancora l’accordo economico.è di proprietà del Brighton, che chiede almeno 7 milioni di euro per cederlo. La società di Aurelio De Laurentiis si è fermato a circa 5 milioni di euro. Una distanza minima, ma che in questo momento sta bloccando la trattativa. Secondo quanto riferisce Sky la distanza trae Brighton perè di circa 1,5 milioni di euro. Starà a De Laurentiis decidere se coprire questa distanza, oppure se passare ad un altro obiettivo, anche perché il 22enne sarebbe il quarto centrale della batteria e non un perno fondamentale della squadra. Il ...

Cosa succede nel mercato del Napoli In entrata potrebbe esserci un arrivo nel reparto difensivo, come raccontato dai colleghi diSport. Mercato Napoli, le ultime suIl difensore centrale norvegese del Brighton Leoè un obiettivo del Napoli , e da parte del calciatore c'è gradimento assoluto per l'ipotesi ...Questo è quanto ha riferito Di Marzio nel corso del programma suSport: ' Il Napoli è sempre più vicino ad, giocatore che ha giocato col Genoa l'anno scorso e tornato al Brighton per ...club proprietario del cartellino di Ostigard, ma, al momento, la distanza che separa le due squadre è di circa un milione e mezzo. Ostigard ha un gradimento totale per la destinazione partenopea. A ...Il Napoli insiste per Gerard Deulofeu. È lui il grande obiettivo per il reparto offensivo, c’è una trattativa in corso. Come riporta Gianluca Di Marzio a Sky, il Napoli ha il gradimento totale del gio ...