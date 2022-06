Shakira e Gerard Piqué, la cantante aveva già lanciato segnali di rottura: “Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo” (Di martedì 7 giugno 2022) Una crisi annunciata. O quasi. Mentre la clamorosa rottura tra Shakira e Gerard Piqué tiene banco nei siti e sui giornali di mezzo mondo, spuntano dal recentissimo passato alcuni segnali che – letti col senno di poi – già facevano trapelare che le cose tra la pop star e il difensore del Barcellona non funzionassero da tempo. Se l’addio è stato certificato con ufficialità dal comunicato stampa vergato dalla cantante il 4 giugno scorso, quando già era impossibile arrestare le voci di tradimento da parte del compagno con una hostess ventenne, le prime crepe in realtà erano emerse tra le righe già alcune settimane prima. Il primo segnale, notato dai più attenti, sono state le foto sui social: dal 14 febbraio scorso non c’è traccia di uno scatto di coppia e sempre più spesso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Una crisi annunciata. O quasi. Mentre la clamorosatratiene banco nei siti e sui giornali di mezzo mondo, spuntano dal recentissimo passato alcuniche – letti col senno di poi – già facevano trapelare che le cose tra la pop star e il difensore del Barcellona non funzionassero da tempo. Se l’addio è stato certificato con ufficialità dal comunicato stampa vergato dallail 4 giugno scorso, quando già era impossibile arrestare le voci di tradimento da parte del compagno con una hostess ventenne, le prime crepe in realtà erano emerse tra le righe già alcune settimane prima. Il primo segnale, notato dai più attenti, sono state le foto sui social: dal 14 febbraio scorso non c’è traccia di uno scatto di coppia e sempre più spesso la ...

