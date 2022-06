Settimana corta di lavoro: Londra dà il via al progetto pilota (Di martedì 7 giugno 2022) Settanta aziende aderiscono al progetto che dà un giorno in più di riposo Settimanale ai dipendenti. Si investe su qualità della vita e «motivazione» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 giugno 2022) Settanta aziende aderiscono alche dà un giorno in più di riposole ai dipendenti. Si investe su qualità della vita e «motivazione»

Advertising

just_daa : @CB_Ignoranza A detta del C.T. @robymancio non avevamo giovani adeguati a scendere in campo perché in serie A non… - SoniaTurroni : @di_reddito Sa che a Londra stanno sperimentando la settimana corta ? Lavorare quattro giorni sbrigando il lavoro d… - ThePuni16830747 : @Gerry44632670 Ah come in Italia! Ah no mi sono sbagliato, da noi settimana corta con decurtazione del 15% dello stipendio mensile. - Spacettf : RT @byoblu: Nel Regno Unito 70 aziende e 3300 dipendenti metteranno in pratica la settimana corta, 4 giorni alla settimana senza alcuna pen… - ParliamoDiNews : Settimana corta di lavoro: Londra dà il via al progetto pilota - Il Sole 24 ORE #settimana #corta #londra #progetto… -