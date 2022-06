"Senza vestiti, la pistola...". Mentre Biden parla, spunta questo video del figlio: imbarazzo alla Casa Bianca (Di martedì 7 giugno 2022) Nuove immagini di Hunter Biden imbarazzano la Casa Bianca. Proprio Mentre il padre, Joe Biden, nonché presidente degli Stati Uniti approvava nuove misure di controllo sulle armi, spuntava un filmato scomodo. Il New York Post ha infatti diffuso un nuovo video del figlio che si agita Senza vestiti con una pistola in mano e la punta contro la telecamera. Con lui anche una prostituta. Che Hunter abbia girato filmati estremi, in cui si lascia andare ad atteggiamenti intimi con donne diverse o in cui spunta la richiesta di droga, non è una novità. Lo stesso video con l'arma è stato registrato il 17 ottobre 2018. La pistola, secondo Politico, sarebbe una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Nuove immagini di Hunterimbarazzano la. Proprioil padre, Joe, nonché presidente degli Stati Uniti approvava nuove misure di controllo sulle armi,va un filmato scomodo. Il New York Post ha infatti diffuso un nuovodelche si agitacon unain mano e la punta contro la telecamera. Con lui anche una prostituta. Che Hunter abbia girato filmati estremi, in cui si lascia andare ad atteggiamenti intimi con donne diverse o in cuila richiesta di droga, non è una novità. Lo stessocon l'arma è stato registrato il 17 ottobre 2018. La, secondo Politico, sarebbe una ...

