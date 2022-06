Selezione deI personale: i tre maggiori pericoli della ‘tinderizzazione’ del cv (Di martedì 7 giugno 2022) Nel mio primo post, risalente al marzo 2015, scrivevo di come stesse cambiando il sistema di Selezione dei lavoratori, contestando la fretta e la scarsa attenzione che veniva dedicata alla lettura di ogni singolo curriculum vitae. Allora ero arrivato a parlare di cosiddetta “tinderizzazione del curriculum”, poiché, esattamente come per accettare o per rifiutare una possibile segnalazione da Tinder si fa uno swipe in pochi secondi, così accadeva per accettare o rifiutare le autocandidature ricevute dalle società in cerca di personale: era stato calcolato che, in media, venivano dedicati solo 8,8’’ per leggere e valutare ogni singolo curriculum ricevuto. Insomma, un tempo degno per una medaglia d’oro nei 100 m (come Marcell Jacobs), ma non certo adeguato ad una minima e seria valutazione di una persona, della sua vita lavorativa e delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Nel mio primo post, risalente al marzo 2015, scrivevo di come stesse cambiando il sistema didei lavoratori, contestando la fretta e la scarsa attenzione che veniva dedicata alla lettura di ogni singolo curriculum vitae. Allora ero arrivato a parlare di cosiddetta “tinderizzazione del curriculum”, poiché, esattamente come per accettare o per rifiutare una possibile segnalazione da Tinder si fa uno swipe in pochi secondi, così accadeva per accettare o rifiutare le autocandidature ricevute dalle società in cerca di: era stato calcolato che, in media, venivano dedicati solo 8,8’’ per leggere e valutare ogni singolo curriculum ricevuto. Insomma, un tempo degno per una medaglia d’oro nei 100 m (come Marcell Jacobs), ma non certo adeguato ad una minima e seria valutazione di una persona,sua vita lavorativa e delle ...

