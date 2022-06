Secondo il braccio destro di Navalny, le sanzioni contro la Russia stanno funzionando (Di martedì 7 giugno 2022) Vladimir Milov, ex viceministro dell’Energia, lasciò il suo posto nel 2002 quando capì che Vladimir Putin avrebbe sabotato ogni riforma. L’anno scorso, poi, ha lasciato la Russia dopo l’arresto di Aleksej Navalny, di cui è diventato consigliere sull’economia e gli affari internazionali. Dopo oltre tre mesi di guerra, Milov analizza la situazione di Mosca. E al Corriere dice che le sanzioni anti-russe da parte dell’Occidente stanno funzionando «più di quanto sembri». Milov spiega che «stanno degradando il tenore di vita e il futuro dell’industria in Russia. Basta vedere sui motori di ricerca russi le ricerche su voci come “parti di ricambio”. Manca capacità di server per le infrastrutture digitali, mancano sementi. Le sanzioni stanno ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) Vladimir Milov, ex viceministro dell’Energia, lasciò il suo posto nel 2002 quando capì che Vladimir Putin avrebbe sabotato ogni riforma. L’anno scorso, poi, ha lasciato ladopo l’arresto di Aleksej, di cui è diventato consigliere sull’economia e gli affari internazionali. Dopo oltre tre mesi di guerra, Milov analizza la situazione di Mosca. E al Corriere dice che leanti-russe da parte dell’Occidente«più di quanto sembri». Milov spiega che «degradando il tenore di vita e il futuro dell’industria in. Basta vedere sui motori di ricerca russi le ricerche su voci come “parti di ricambio”. Manca capacità di server per le infrastrutture digitali, mancano sementi. Le...

