“Se i positivi sono il 12%…”. La clamorosa gaffe della Capua (Di martedì 7 giugno 2022) Nella vita non si può sapere tutto. Se sei esperta di polli, ad esempio, non puoi pretendere di essere anche esperta di statistica. Tanta è la foga di difendere il grottesco obbligo di mascherina ai seggi, che la virostar Ilaria Capua, quella che secondo Panorama chiedeva 2mila euro più Iva per dieci minuti in tv, va in tilt sulla nozione di tasso di positività al Covid. “Se la positività è al 12%”, cinguetta su Twitter, “ogni cento persone che vedi in giro 12 sono infette, e quindi rappresentano una possibile fonte di contagio”. Per scongiurare l’eventualità, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese ci hanno opportunamente imposto la museruola come requisito per recarci a votare. Fortuna che, per il nulla osta a mettere la croce sulla scheda, non è necessario padroneggiare la matematica elementare… Aggiungo che se la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 7 giugno 2022) Nella vita non si può sapere tutto. Se sei esperta di polli, ad esempio, non puoi pretendere di essere anche esperta di statistica. Tanta è la foga di difendere il grottesco obbligo di mascherina ai seggi, che la virostar Ilaria, quella che secondo Panorama chiedeva 2mila euro più Iva per dieci minuti in tv, va in tilt sulla nozione di tasso dità al Covid. “Se latà è al 12%”, cinguetta su Twitter, “ogni cento persone che vedi in giro 12infette, e quindi rappresentano una possibile fonte di contagio”. Per scongiurare l’eventualità, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese ci hanno opportunamente imposto la museruola come requisito per recarci a votare. Fortuna che, per il nulla osta a mettere la croce sulla scheda, non è necessario padroneggiare la matematica elementare… Aggiungo che se la ...

