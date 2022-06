Advertising

AnsaRomaLazio : Scuola: discusso ricorso su mascherine esami,attesa sentenza. Del Tar nei prossimi giorni. Dal Codacons questione l… - Cemi731 : @Agenzia_Ansa La scuola deve essere di qualità. L'unico argomento mai discusso. - claudelcam : @elibrunetti @PoliticaPerJedi Non sono mai stata contro la Buona scuola. Sono ben altre le scelte e le parti politi… - SocialFareCSI : La #scuola come soggetto che innova, verso una società più sostenibile: quali spunti e buone prassi? Ne abbiamo dis… - LaVocedellJonio : Diamo #voce agli #studenti riguardo il tanto discusso argomento dell'#alternanza scuola lavoro Dubbi, perplessità,… -

Agenzia ANSA

Oggi, davanti alla terza sezione quater del tribunale amministrativo, è statoin camera di ...Codacons è incentrata sul fatto che nel provvedimento si prevede l'obbligo di mascherina a, ...... in parte, con il Dl 73/2021, che ha aperto la strada, anche nella, ai concorsi semplificati ... Altra questione spinosa riguarda ilDL 36, che passerà in Senato per la fattiva revisione ... Scuola: discusso ricorso su mascherine esami,attesa sentenza - Cronaca Potrebbe essere deciso direttamente con sentenza il ricorso amministrativo con il quale si sollecita il Tar del Lazio a decidere se gli esami di maturità e di terza media dovranno essere sostenuti dag ...Un’aggressione brutale, con raffiche di pugni che vanno a segno e lasciano il segno. Qualcuno cerca di dividere i due contendenti, altri inneggiano allo scontro e altri ancora, riprendono la drammatic ...