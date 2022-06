Scienza, a caccia di materia oscura attraversi innovativi sensori quantistici (Di martedì 7 giugno 2022) Un contributo innovativo nella ricerca della materia oscura potrebbe arrivare dallo sviluppo di dispositivi basati su proprietà quantistiche. Interessanti progressi in questo settore, nel quale è impegnato anche l’Infs, sono stati recentemente ottenuti nell’ambito delle attività promosse da SQMS (Superconducting Quantum materials and Systems Center), il centro del Fermilab finanziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) e dedicato alla ricerca di nuove tecnologie per il quantum computing e il quantum sensing. Uno studio, pubblicato sulla rivista Physical Review Applied e guidato dall’Infn – unico partner non statunitense di SQMS – dimostra come le prestazioni degli aloscopi – sensori dedicati alla rivelazione di una particolare categoria di particelle candidate a costituire la materia ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022) Un contributo innovativo nella ricerca dellapotrebbe arrivare dallo sviluppo di dispositivi basati su proprietà quantistiche. Interessanti progressi in questo settore, nel quale è impegnato anche l’Infs, sono stati recentemente ottenuti nell’ambito delle attività promosse da SQMS (Superconducting Quantumls and Systems Center), il centro del Fermilab finanziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) e dedicato alla ricerca di nuove tecnologie per il quantum computing e il quantum sensing. Uno studio, pubblicato sulla rivista Physical Review Applied e guidato dall’Infn – unico partner non statunitense di SQMS – dimostra come le prestazioni degli aloscopi –dedicati alla rivelazione di una particolare categoria di particelle candidate a costituire la...

