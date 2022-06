Scanzi irritato dall’anticomunismo di Sallusti lo ricopre di insulti | “Berlusconiano | disonesto | fascista”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 giugno 2022) Il caos che è andato in onda domenica sera a “Non è l’arena” con la diretta di Massimo Giletti da Mosca si è riversato poi come un fiume in piena nei commenti sui media e sui social. Se il grido di Myrta Merlino (“Massimo, che succede…”) è stato accostato su twitter a quello di Sandra Milo (“Ciro, Ciro…”), molto commentata è stata anche la performance di Alessandroche ha abbandonato la diretta. E ciò dopo avere definito il Cremlino un palazzo “di mer..” dove si sono ordite le più sconvolgenti tragedie del Novecento. “Il Cremlino è un palazzo di merda. Dillo a quei coglioni che hai di fianco”sfancula Giletti e se ne va #nonelarena pic.twitter.com/ot7GxBjQ9v LEGGI ANCHE Giletti sviene,se ne va imprecando contro il comunismo: "Zacharova cretina": caos a "Non è l'Arena" (video) Giletti e non solo, i ...