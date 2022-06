Sassuolo, Scamacca lascia l’Italia? Trovato il sostituto (Di martedì 7 giugno 2022) Il nome di Gianluca Scamacca è sicuramente tra i più chiacchierati di questa sessione estiva di calciomercato. È sempre stato accostato alle due milanesi, ma ora sembra esserci concorrenza dall’estero. Ora però l’Inter ha deciso di virare su profili più esperti come: Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’attaccante del Sassuolo piace in particolar modo al Psg e all’Arsenal. Proprio ieri, c’è stato un incontro con degli emissari del Psg per parlare del giocatore. In caso di partenza, il Sassuolo ha già individuato il sostituto: si tratta di Augustin Alvarez del Penarol. Augustin Alvarez Penarol L‘attaccante azzurro, classe 1999, ha realizzato 16 gol in campionato durante questa stagione ed insieme ai compagni di reparto, Domenico Berardi e Giacomo Raspadori, ha ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Il nome di Gianlucaè sicuramente tra i più chiacchierati di questa sessione estiva di calciomercato. È sempre stato accostato alle due milanesi, ma ora sembra esserci concorrenza dall’estero. Ora però l’Inter ha deciso di virare su profili più esperti come: Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’attaccante delpiace in particolar modo al Psg e all’Arsenal. Proprio ieri, c’è stato un incontro con degli emissari del Psg per parlare del giocatore. In caso di partenza, ilha già individuato il: si tratta di Augustin Alvarez del Penarol. Augustin Alvarez Penarol L‘attaccante azzurro, classe 1999, ha realizzato 16 gol in campionato durante questa stagione ed insieme ai compagni di reparto, Domenico Berardi e Giacomo Raspadori, ha ...

