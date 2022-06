Sarzana | fermato un artigiano per l’omicidio di Nevila Nella notte trovato un altro corpo senza vita | si indaga sul possibile nesso tra i due delitti

(Di martedì 7 giugno 2022) La zona doveè statoil cadavere è distante 3 chilometri dal luogo in cui è stata trovatala donna

Agenzia_Ansa : Fermato un artigiano della Lunigiana per l'omicidio di Nevila Pjetri, trovata morto a Sarzana #ANSA - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Il giallo di Sarzana, due delitti a 24 ore di distanza: uccise una prostituta e una transessuale. Fermato un artigiano di 3… - Ste_Gualdoni : RT @repubblica: Il giallo di Sarzana, due delitti a 24 ore di distanza: uccise una prostituta e una transessuale. Fermato un artigiano di 3… - rep_genova : Sarzana, doppio delitto di una prostituta e una transessuale. Fermato e indagato un artigiano di 32 anni [di Giusep… - repubblica : Il giallo di Sarzana, due delitti a 24 ore di distanza: uccise una prostituta e una transessuale. Fermato un artigi… -

Un uomo è statonell'ambito delle indagini sull'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a. Si tratta di un artigiano ...- Un uomo sarebbe statonell'ambito delle indagini per gli omicidi di Nevila Pjetri e dell'uomo - una trans di 43 anni - trovato morto stamani poco dopo l'alba a Marinella di: ...SARZANA - E' stato fermato un uomo di 32 anni residente ad Aulla, per gli omicidi di Nevila Pjetri e del ragazzo trovato morto poco dopo l'alba a Marinella di Sarzana: la zona dove la polizia ha ritro ...L’ombra del serial killer dietro i delitti di Sarzana. Un serial killer che avrebbe ... Carlo Bertolotti lavorava come coiffeur. Fermato artigiano di Aulla Il fermato è un uomo di 44 anni ...