Sarzana, due omicidi in 24 ore: arrestato un uomo, la sua auto trovata vicino alla scena del crimine (Di martedì 7 giugno 2022) Le indagini sugli omicidi avvenuti a Marinella di Sarzana (La Spezia) hanno portato, oggi 7 giugno, all’arresto di un uomo di 44 anni. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un artigiano della Lunigiana, nonché intestatario dell’auto ritrovata parcheggiata a circa 500 metri dal luogo di ritrovamento di uno dei due corpi, con all’interno tracce di sangue. Gli inquirenti sono risaliti a lui tramite il numero di telaio del veicolo. I carabinieri si sono messi sulle tracce del presunto assassino dopo il ritrovamento, nella notte tra sabato e domenica scorsi, del cadavere di una prostituta di 35 anni, Nevila Pjetri. La donna, a detta degli inquirenti, è stata uccisa con un colpo di pistola o di punteruolo dietro all’orecchio sinistro. La scorsa notte, un’altra vittima, con evidenti segni di ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Le indagini sugliavvenuti a Marinella di(La Spezia) hanno portato, oggi 7 giugno, all’arresto di undi 44 anni. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un artigiano della Lunigiana, nonché intestatario dell’riparcheggiata a circa 500 metri dal luogo di ritrovamento di uno dei due corpi, con all’interno tracce di sangue. Gli inquirenti sono risaliti a lui tramite il numero di telaio del veicolo. I carabinieri si sono messi sulle tracce del presunto assassino dopo il ritrovamento, nella notte tra sabato e domenica scorsi, del cadavere di una prostituta di 35 anni, Nevila Pjetri. La donna, a detta degli inquirenti, è stata uccisa con un colpo di pistola o di punteruolo dietro all’orecchio sinistro. La scorsa notte, un’altra vittima, con evidenti segni di ...

