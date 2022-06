Sarah Scazzi, dopo anni la verità. Spunta il retroscena segreto sul matrimonio, Ecco perché l’hanno uccisa (Di martedì 7 giugno 2022) Sarah Scazzi Il 26 agosto 2010 , 15 anni appena, veniva brutalmente uccisa da sua cugina Sabrina Misseri e da sua zia Cosima Serrano. dopo una serie indefinita di accuse e smentite, le due donne venivano condannate all’ergastolo per concorso in omicidio volontario mentre per il reato soppressione di cadavere veniva condannato a 8 anni di reclusione Michele Misseri, zio di Sarah e padre di Sabrina. Il movente veniva così individuato nella gelosia morbosa che quest’ultima nutriva nei confronti di Sarah per via di Ivano Russo, 27enne di Avetrana con la quale Sabrina aveva un flirt. Ma ricostruiamo insieme il perché la condanna delle donne di casa Misseri può affermarsi al di là di ogni ragionevole dubbio. L’ossessione di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 giugno 2022)Il 26 agosto 2010 , 15appena, veniva brutalmenteda sua cugina Sabrina Misseri e da sua zia Cosima Serrano.una serie indefinita di accuse e smentite, le due donne venivano condannate all’ergastolo per concorso in omicidio volontario mentre per il reato soppressione di cadavere veniva condannato a 8di reclusione Michele Misseri, zio die padre di Sabrina. Il movente veniva così individuato nella gelosia morbosa che quest’ultima nutriva nei confronti diper via di Ivano Russo, 27enne di Avetrana con la quale Sabrina aveva un flirt. Ma ricostruiamo insieme illa condanna delle donne di casa Misseri può affermarsi al di là di ogni ragionevole dubbio. L’ossessione di ...

