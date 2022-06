Sanremo 2023, Amadeus: “Nella serata cover anche gli anni ’90, lunedì il regolamento” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Come per lo show ‘Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90’ anche la serata cover di Sanremo 2023 includerà un nuovo decennio. Lo ha detto il direttore artistico e conduttore Amadeus presentando a Verona le serate amarcord che andranno in onda su Rai1 il 17 e 24 settembre e l’1 ottobre. “Abbiamo aggiunto gli anni ’90 perché sono iconici come i tre decenni precedenti e accadrà anche nel corso della serata delle cover di Sanremo 2023”. “lunedì uscirà il regolamento ufficiale” del festival, ha annunciato. Amadeus ha anche detto di augurarsi un Teatro Ariston “pieno di persone senza mascherina” per la prossima edizione ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Come per lo show ‘Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90’ladiincluderà un nuovo decennio. Lo ha detto il direttore artistico e conduttorepresentando a Verona le serate amarcord che andranno in onda su Rai1 il 17 e 24 settembre e l’1 ottobre. “Abbiamo aggiunto gli’90 perché sono iconici come i tre decenni precedenti e accadrànel corso delladelledi”. “uscirà ilufficiale” del festival, ha annunciato.hadetto di augurarsi un Teatro Ariston “pieno di persone senza mascherina” per la prossima edizione ...

Advertising

StanaKaticSmile : RT @lastgiuli: per me è sanremo 2023 in tendenza il 7 giugno noi viviamo davvero in funzione dell'unica settimana santa che conta - iconicmanu : RT @lastgiuli: per me è sanremo 2023 in tendenza il 7 giugno noi viviamo davvero in funzione dell'unica settimana santa che conta - italiaserait : Sanremo 2023, Amadeus: “Nella serata cover anche gli anni ’90, lunedì il regolamento” - asannais : RT @fabiofabbretti: Non so se mettono più ansia i promo di Tu Si Que Vales e C'è Posta o il fatto che lunedì esca il regolamento di Sanremo… - Adnkronos : #Sanremo2023, l'annuncio di Amadeus: 'Nella serata delle cover ci saranno anche gli anni 90'. -