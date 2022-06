Sanità | è utopico non lasciare alle aziende la verifica di efficacia ed effetti avversi dei prodotti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) di Davide Gadda La gestione politica della salute pubblica richiede la preventiva acquisizione di dati ricavati da studi scientifici su cui fondare i singoli provvedimenti. Gli studi devono rispondere a precisi requisiti metodologici e per poter essere pubblicati devono essere sottoposti alla cosiddetta revisione tra pari, in cui vengono analizzati criticamente da altri ricercatori per testarne la validità. Le pubblicazioni consentonosocietà scientifiche di trarre le proprie conclusioni su singoli temi, su cui poi gli enti regolatori possono esprimere le proprie raccomandazioni. In estrema sintesi, in questo consiste la medicina che si definisce basata sull’evidenza (evidence based medicine). Il corretto funzionamento del sistema è di estremo interesse pubblico, poiché su questo si basano strategie di politica sanitaria e provvedimenti emergenziali. A questo ...