Sampdoria | Lanna e Giampaolo al rinnovo tra rinnovi e prestiti da definire | il punto

Advertising

clubdoria46 : #Sampdoria, #Lanna e #Romei non cambiano niente: avanti con #Giampaolo, #Osti e #Faggiano #samp - blucerchiante : Sampdoria-Giampaolo: avanti insieme, c’è l’accordo. Il presidente #Lanna ha rassicurato l'allenatore che la squadra non sarà indebolita. - clubdoria46 : #Sampdoria, #Lanna lancia la campagna abbonamenti con un obiettivo - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Osti e #Faggiano incontrano #Lanna. Il punto - le_busky : RT @it_samp: #Lanna: “Io ormai sogno #Sampdoria”. A breve campagna #abbonamenti con sorprese. -

... Marco Giampaolo sarà ancora l'allenatore della, anche se la permanenza del tecnico ... con Giampaolo in presenza e Bosco e Panconi - oltre al presidente- collegati in videoconferenza, ......Giampaolo e Antonio Romei hanno avuto un proficuo colloquio negli uffici romani del vicepresidente della. L'allenatore ha incassato la fiducia del club, in collegamento anche Marco, ...Uno dei nomi più caldi in casa Sampdoria, per quanto riguarda il mercato in uscita, è quello di Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese, arrivato a parametro zero e impostosi con Ranieri, sembra g ...Con il proficuo confronto andato in scena lunedì tra Marco Giampaolo ed il Cda è stato posto il primo ed importante mattone per la costruzione della nuova stagione della Sampdoria. Che al momento – va ...