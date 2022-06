Salvini pensa in grande: “Quando sarò ministro o Premier…”. Il piano contro i clandestini (Di martedì 7 giugno 2022) Matteo Salvini, durante un comizio ad Ardea, vicino Roma, si è soffermato nuovamente sulla questione migranti e sulla ricetta da adottare per risolvere la problematica di cui si è accorta anche Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. “Giovedì comincia un altro processo a Milano. Mi ha denunciato e, quindi, vado a giudizio, non so se va la ricordate, la comandante tedesca della nave tedesca (Carola Rackete, ndr) che per scaricare il suo carico di immigrati speronò una motovedetta militare italiana, rischiando di ammazzare i militari italiani. Risultato: non va a processo lei, ma vado a processo io” le dichiarazioni del leader della Lega, che poi va avanti: “Figuratevi se, a parti invertite, un comandante italiano di una nave italiana fosse entrato abusivamente in un porto tedesco speronando una motovedetta tedesca con dei militari a bordo, vi lascio ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Matteo, durante un comizio ad Ardea, vicino Roma, si è soffermato nuovamente sulla questione migranti e sulla ricetta da adottare per risolvere la problematica di cui si è accorta anche Luciana Lamorgese,dell'Interno. “Giovedì comincia un altro processo a Milano. Mi ha denunciato e, quindi, vado a giudizio, non so se va la ricordate, la comandante tedesca della nave tedesca (Carola Rackete, ndr) che per scaricare il suo carico di immigrati speronò una motovedetta militare italiana, rischiando di ammazzare i militari italiani. Risultato: non va a processo lei, ma vado a processo io” le dichiarazioni del leader della Lega, che poi va avanti: “Figuratevi se, a parti invertite, un comandante italiano di una nave italiana fosse entrato abusivamente in un porto tedesco speronando una motovedetta tedesca con dei militari a bordo, vi lascio ...

