Salvini “Meloni vuole abolire reddito di cittadinanza? Io lo cambierei” (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il reddito di cittadinanza va cambiato”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite in tv di Mattino Cinque, risponde alla domanda se sia d'accordo con la leader di FdI, Giorgia Meloni, che propone di abolire il reddito di cittadinanza. “Lo darei – ha aggiunto Salvini – a chi non può lavorare per disabilità o invalidità, mentre per chi può lavorare e non vuole lavorare questi soldi li girerei alle aziende”. Quindi sul fisco, dice “Tassare la casa come vorrebbe qualcuno a sinistra e a Bruxelles sarebbe una follia, un suicidio. L'8 luglio scade lo sconto sulla benzina e come Lega siamo a lavoro col Governo per rinnovarlo per tutta l'estate”. Il leader del Carroccio ha poi ribadito la proposta “di una pace ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ildiva cambiato”. Così il leader della Lega, Matteo, ospite in tv di Mattino Cinque, risponde alla domanda se sia d'accordo con la leader di FdI, Giorgia, che propone diildi. “Lo darei – ha aggiunto– a chi non può lavorare per disabilità o invalidità, mentre per chi può lavorare e nonlavorare questi soldi li girerei alle aziende”. Quindi sul fisco, dice “Tassare la casa come vorrebbe qualcuno a sinistra e a Bruxelles sarebbe una follia, un suicidio. L'8 luglio scade lo sconto sulla benzina e come Lega siamo a lavoro col Governo per rinnovarlo per tutta l'estate”. Il leader del Carroccio ha poi ribadito la proposta “di una pace ...

Advertising

EnricoLetta : Questa settimana il Parlamento Europeo farà un voto storico. Che peserà sulle future generazioni. Voterà #Fitfor55,… - dellorco85 : Favorevoli M5S e Pd, contraria Forza Italia. Al momento non una parola da Salvini, Meloni e Renzi, che generalmente… - matteorenzi : La storia de “Il Mostro” non riguarda me ma le Istituzioni. Se ciò che scrivo è vero, è un problema. Se qualcuno pe… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Salvini “Meloni vuole abolire reddito di cittadinanza? Io lo cambierei” - - Maria97254741 : @vfeltri A Vittó Salvini lavora per la campagna elettorale. Suvvia non offendere la tua intelligenza dai! Come la… -