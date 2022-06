Salvini il fan di Putin continua la pantomima pacifista che guarda alla Russia | ' Non mi auguro anni di guerra fredda'

Advertising

rulajebreal : Il consigliere di sicurezza nazionale, Mike Flynn fu licenziato da Trump (grande fan di Putin), perché aveva telefo… - ereike05 : L'apparentemente abile strategia di #salvini di parlare di pace, dialogo, cooperazione e quant'altro risulta molto… - globalistIT : - e_cavagna : @GiorgiaMeloni cio che crea dubbi,è che del centrodestra,fan parte Salvini e Berlusconi?? - i_pmt : @LucillaMasini Forse la traduzione corretta era .. Salvini vai a fan c..o ?? -

la Repubblica

ildi Putin ora fa finta di nulla e si nasconde, abile com'è a mischiare le carte. Ma la sua apparentemente abile strategia di parlare di pace, dialogo, cooperazione e quant'altro risulta ...... e governa allegramente e legittimamente con, e sostiene come se non ci fosse un domani, il banchiere Mario Draghi' Ovviamente ci sono anche idi Giorgia Meloni: 'Essere sovranisti e ... C'era una volta la 'Bestia'. Ora Salvini crolla sui social anche se spende di più. E perde più follower di tutti Ma la sua apparentemente abile strategia di parlare di pace, dialogo, cooperazione e quant'altro risulta molto debole perché non ci vuole un genio per capire che ogni sua frase va nella direzione che ...C'è una grande distonia tra quel che ha condiviso il leader della Lega sui social (ironizzando con il PD) e le foto di quanto accaduto domenica pomeriggio ...