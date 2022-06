Salva due bimbi in mare e poi muore per un malore (Di martedì 7 giugno 2022) Castel Nuovo – Ha Salvato due bimbi dalle onde ed è poi deceduto a riva per un malore.E’ morto così a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent’anni nel comune del litorale casertano, dove gestiva il lido dove è avvenuta la tragedia.Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati, emerge che il 42enne, quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva, ma quando è arrivato sul bagnasciuga non è stato possibile rianimarlo. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022) Castel Nuovo – Hato duedalle onde ed è poi deceduto a riva per un.E’ morto così a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent’anni nel comune del litorale casertano, dove gestiva il lido dove è avvenuta la tragedia.Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati, emerge che il 42enne, quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva, ma quando è arrivato sul bagnasciuga non è stato possibile rianimarlo. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

