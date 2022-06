Salario minimo: trovato l’accordo Ue. E Conte esulta: “Basta stipendi da fame per milioni di lavoratori” (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo una notte di confronto ed ecco che, stamani, sia i negoziatori del Consiglio che quelli del Parlamento europeo, sono finalmente riusciti a mettersi d’accordo, trovando così un’intesa politica preliminare, per poter metter giù insieme una bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27 paesi. Come spiega l’agenzia di stampa AdnKronos, “l’accordo raggiunto questa notte a Strasburgo nel trilogo, dopo otto round negoziali, dovrà essere confermato dal Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue, dopodiché dovrà essere votato formalmente sia in Consiglio che in Parlamento. La direttiva dovrà infine essere recepita negli ordinamenti nazionali entro due anni”. Salario minimo Ue, Leyen: “Le nuove regole proteggeranno la dignità del lavoro e faranno sì che il lavoro sia pagato” E’ stata la ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo una notte di confronto ed ecco che, stamani, sia i negoziatori del Consiglio che quelli del Parlamento europeo, sono finalmente riusciti a mettersi d’accordo, trovando così un’intesa politica preliminare, per poter metter giù insieme una bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27 paesi. Come spiega l’agenzia di stampa AdnKronos, “raggiunto questa notte a Strasburgo nel trilogo, dopo otto round negoziali, dovrà essere confermato dal Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue, dopodiché dovrà essere votato formalmente sia in Consiglio che in Parlamento. La direttiva dovrà infine essere recepita negli ordinamenti nazionali entro due anni”.Ue, Leyen: “Le nuove regole proteggeranno la dignità del lavoro e faranno sì che il lavoro sia pagato” E’ stata la ...

