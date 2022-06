Salario minimo, trovato l’accordo politico sulla direttiva Ue (Di martedì 7 giugno 2022) Bruxelles– Nella notte è stato raggiunto l’accordo politico tra il Parlamento Europeo e i 27 Stati membri dell’Unione sulla direttiva sul Salario minimo proposta dalla Commissione nell’ottobre 2020.All’inizio del suo mandato, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva promesso uno strumento giuridico per garantire che i lavoratori europei abbiano un Salario minimo equo.La direttiva stabilisce un quadro per l’adeguatezza del Salario minimo legale, promuovendo al contempo la contrattazione collettiva.“Un Salario minimo adeguato è importante per rafforzare l’equità sociale e sostenere una ripresa economica sostenibile e inclusiva. Migliori condizioni di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022) Bruxelles– Nella notte è stato raggiuntotra il Parlamento Europeo e i 27 Stati membri dell’Unionesulproposta dalla Commissione nell’ottobre 2020.All’inizio del suo mandato, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva promesso uno strumento giuridico per garantire che i lavoratori europei abbiano unequo.Lastabilisce un quadro per l’adeguatezza dellegale, promuovendo al contempo la contrattazione collettiva.“Unadeguato è importante per rafforzare l’equità sociale e sostenere una ripresa economica sostenibile e inclusiva. Migliori condizioni di ...

