Salario minimo, Traettino (Confindustria Campania): "Priorità è taglio cuneo fiscale" (Di martedì 7 giugno 2022) Napoli, 7 giu. (Labitalia) - “La politica dia una risposta forte, accolga la proposta fatta da tempo da Confindustria e si impegni a tagliare il cuneo fiscale con un intervento strutturale da 16 miliardi per favorire i redditi più bassi. In questo modo, due terzi di questa misura andrebbero a beneficio dei lavoratori e un terzo a favore delle imprese. È questa la vera Priorità, più del Salario minimo che, come ha spiegato il presidente Bonomi, non è un tema di Confindustria, dal momento che proprio i contratti stipulati da Confindustria prevedono un compenso che va oltre i 9 euro l'ora”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino, sul ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Napoli, 7 giu. (Labitalia) - “La politica dia una risposta forte, accolga la proposta fatta da tempo dae si impegni a tagliare ilcon un intervento strutturale da 16 miliardi per favorire i redditi più bassi. In questo modo, due terzi di questa misura andrebbero a beneficio dei lavoratori e un terzo a favore delle imprese. È questa la vera, più delche, come ha spiegato il presidente Bonomi, non è un tema di, dal momento che proprio i contratti stipulati daprevedono un compenso che va oltre i 9 euro l'ora”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Luigi, sul ...

Advertising

VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul “salario minimo”, in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - StefaniaNegri6 : RT @bollettinoADAPT: ?? SALARIO MINIMO - edizione speciale «Una legge sul #salariominimo per l’Italia? Riflessioni e analisi dopo la dirett… - AntonioBergami4 : RT @Cambiacasacca: Comunisti che attraverso le cooperative hanno creato la più grande macchina di sfruttamento dei più poveri che si sperti… -