Salario minimo, raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue (Di martedì 7 giugno 2022) raggiunto l’accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue sulla direttiva europea per il Salario minimo. Lo ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter. Salario minimo, ora la direttiva dovrà essere approvata da Parlamento e Consiglio Ue l’accordo sulla direttiva Ue, giunto nella notte, al termine di una riunione che si è protratta per diverse ore, ha avuto tra i suoi principali sponsor la presidenza francese dell’Ue, che adesso vede come fortemente possibile l’approvazione definitiva del testo per la fine di giugno, che segnerà anche la fine della sua presidenza di turno. Ora sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022)tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ueeuropea per il. Lo ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter., ora ladovrà essere approvata da Parlamento e Consiglio UeUe, giunto nella notte, al termine di una riunione che si è protratta per diverse ore, ha avuto tra i suoi principali sponsor la presidenza francese dell’Ue, che adesso vede come fortemente possibile l’approvazione definitiva del testo per la fine di giugno, che segnerà anche la fine della sua presidenza di turno. Ora sul ...

petergomezblog : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo”… - elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - misspassinella1 : RT @Dany86972080: L' Europa dice si al salario minimo garantito.....ma ogni Stato potrà decidere se applicarlo o no. Nemmeno commento - free___way : Finalmente il salario minimo! Dal recital mk ultra dei burattini massonici: ricetta da scienziato nazista per l'esa… -