Salario minimo, raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue: “Promuoverà condizioni di lavoro dignitose per i dipendenti europei” (Di martedì 7 giugno 2022) raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue per il Salario minimo. Lo ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter, al termine di una notte di confronto tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue. I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma stamani alle 9:30 a Strasburgo. “La nuova legge, una volta adottata definitivamente, Promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà così a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”, precisa una nota del Consiglio europeo. Secondo quanto si legge, “gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)Ue per il. Lo ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter, al termine di una notte di confronto tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue. I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma stamani alle 9:30 a Strasburgo. “La nuova legge, una volta adottata definitivamente,l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà così a raggiungeredie di vitaper i”, precisa una nota del Consiglio europeo. Secondo quanto si legge, “gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto un ...

