Salario minimo: raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue. Ecco cosa prevede (Di martedì 7 giugno 2022) La presidenza del Consiglio dell'Ue e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul progetto di direttiva sui salari minimi adeguati nell'Ue . La nuova legge - una volta ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 7 giugno 2022) La presidenza del Consiglio dell'Ue e i negoziatori del Parlamento europeo hannounsul progetto disui salari minimi adeguati nell'Ue . La nuova legge - una volta ...

Advertising

VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul “salario minimo”, in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - Rikjard76 : Ma se il salario minimo lo prendessero ste merde al governo assieme ai simpaticissimi dirigenti di confindustria? 5… - Profilo3Marco : RT @ElioLannutti: Salario minimo, Landini: “L’Europa ci chiede di affrontarlo, non è che la ascoltiamo solo quando vuole che si facciano i… -