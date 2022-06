Salario minimo, raggiunto l’accordo in Europa: cosa succede adesso (Di martedì 7 giugno 2022) Nelle prime ore del 7 giugno è stato raggiunto l’accordo sulla Direttiva UE per il Salario minimo. A darne notizia la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl), che ha poi convocato una conferenza stampa sempre per la mattina del 7 giugno, nella quale sono stati illustrati i dettagli dell’accordo. Sono sei i paesi europei che non hanno ancora legiferato in materia di Salario minimo, tra cui l’Italia, ma la direttiva in arrivo non imporrà nessun obbligo, così come chiarito dal commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, in conferenza stampa. l’accordo raggiunto, infatti, prevede la creazione di un quadro di procedure che permetterà di arrivare a salari minimi “adeguati ed equi”, promuovendo la ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 giugno 2022) Nelle prime ore del 7 giugno è statosulla Direttiva UE per il. A darne notizia la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl), che ha poi convocato una conferenza stampa sempre per la mattina del 7 giugno, nella quale sono stati illustrati i dettagli del. Sono sei i paesi europei che non hanno ancora legiferato in materia di, tra cui l’Italia, ma la direttiva in arrivo non imporrà nessun obbligo, così come chiarito dal commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, in conferenza stampa., infatti, prevede la creazione di un quadro di procedure che permetterà di arrivare a salari minimi “adeguati ed equi”, promuovendo la ...

