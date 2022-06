Salario minimo, ok direttiva Ue: cosa prevede (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – La bozza della direttiva Ue sul Salario minimo sulla quale Consiglio e Parlamento hanno raggiunto un accordo questa notte a Strasburgo nel trilogo, come viene chiamato il negoziato interistituzionale sui testi legislativi, non prevede l’obbligo di introdurre un Salario minimo in tutti i Paesi dell’Unione. La direttiva, spiega il Consiglio, si limita a stabilire procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi laddove esistono, a promuovere la contrattazione collettiva per stabilire i salari e ad aumentare l’accesso effettivo alla tutela del Salario minimo per i lavoratori che vi hanno diritto in base al diritto nazionale. Gli Stati membri dell’Ue che hanno salari minimi in vigore dovranno stabilire un quadro ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – La bozza dellaUe sulsulla quale Consiglio e Parlamento hanno raggiunto un accordo questa notte a Strasburgo nel trilogo, come viene chiamato il negoziato interistituzionale sui testi legislativi, nonl’obbligo di introdurre unin tutti i Paesi dell’Unione. La, spiega il Consiglio, si limita a stabilire procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi laddove esistono, a promuovere la contrattazione collettiva per stabilire i salari e ad aumentare l’accesso effettivo alla tutela delper i lavoratori che vi hanno diritto in base al diritto nazionale. Gli Stati membri dell’Ue che hanno salari minimi in vigore dovranno stabilire un quadro ...

