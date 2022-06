Salario minimo, non è vero che ce lo chiede l’Europa. Meloni: tagliare le tasse per alzare gli stipendi (Di martedì 7 giugno 2022) Nella notte è stato raggiunto l’accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue sulla direttiva per il Salario minimo. Ad annunciarlo è stata la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter. È “una tappa importante per l’Europa sociale“, ha commentato la presidenza di turno francese dell’Ue. “Nel pieno rispetto delle diversità nazionali, il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell’Unione e lo sviluppo della contrattazione collettiva“, si legge in un tweet. L’intesa dovrà ora essere approvata in via definitiva sia dal Parlamento sia dal Consiglio Ue, poi toccherà ai Paesi membri recepirla. Non ci sono dubbi sul fatto che il Salario minimo sta diventando per M5S e Pd una bandiera elettorale da sventolare per coprire le enormi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Nella notte è stato raggiunto l’accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue sulla direttiva per il. Ad annunciarlo è stata la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter. È “una tappa importante persociale“, ha commentato la presidenza di turno francese dell’Ue. “Nel pieno rispetto delle diversità nazionali, il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell’Unione e lo sviluppo della contrattazione collettiva“, si legge in un tweet. L’intesa dovrà ora essere approvata in via definitiva sia dal Parlamento sia dal Consiglio Ue, poi toccherà ai Paesi membri recepirla. Non ci sono dubbi sul fatto che ilsta diventando per M5S e Pd una bandiera elettorale da sventolare per coprire le enormi ...

Advertising

elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - GiorgioAntonel1 : RT @LucillaMasini: Meloni: 'Il Salario Minimo è un arma di distrazione di massa'. No, è un incentivo che riconosce la dignità ai lavoratori… - davcarretta : Il commissario Nicolas Schmit: “Non imporremo un salario minimo all’Italia”. “Spetta a governo e parti sociali ita… -