Salario minimo, la Ue: 'Non imporremo il provvedimento all'Italia, la decisione spetta al governo' (Di martedì 7 giugno 2022) Il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, ha parlato durante una conferenza stampa a margine dell'accordo politico sul Salario minimo raggiunto nella notte tra le istituzioni europee. Schmit ha ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022) Il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, ha parlato durante una conferenza stampa a margine dell'accordo politico sulraggiunto nella notte tra le istituzioni europee. Schmit ha ...

