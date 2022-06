Salario minimo europeo, accordo raggiunto sulla direttiva: "Due anni agli Stati per recepirla' (Di martedì 7 giugno 2022) Il testo dovrà tornare alla Commissione Lavoro e Affari sociali, di nuovo in plenaria, infine servirà il via libera definitivo del Consiglio per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'entrata in ... Leggi su ilriformista (Di martedì 7 giugno 2022) Il testo dovrà tornare alla Commissione Lavoro e Affari sociali, di nuovo in plenaria, infine servirà il via libera definitivo del Consiglio per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'entrata in ...

Advertising

elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - petergomezblog : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo”… - claudio_cerrato : RT @peppeprovenzano: Per Bonomi la questione del salario minimo non li riguarda.Allora perché opporsi?Dica sì alla proposta per debellare i… - leftsnoopy : RT @leftsnoopy: Siccome in Europa ne capsicono molto più di noi di lavoro e salari,decidono di reintrodurre,finalmente,la scala mobile:Ue:… -