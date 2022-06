Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia per l’Italia: non c’è l’obbligo, ma il governo dovrà agire contro il lavoro povero (Di martedì 7 giugno 2022) Non c’è l’obbligo di introdurre il Salario minimo, ma il governo sarà costretto a varare almeno una legge sulla rappresentanza per evitare la procedura di infrazione. Il messaggio che arriva all’Italia con la direttiva approvata nella notte dalle istituzioni europee è innanzitutto politico: l’Ue punta sul Salario minimo per “proteggere la dignità del lavoro”, usando le parole della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il testo lascia agli Stati membri la libertà di decidere se garantire stipendi adeguati adottando una paga minima legale (già in vigore in 21 Paesi su 27) o invece attraverso un’elevata copertura della contrattazione collettiva. l’Italia, quindi, è in ogni caso costretta ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Non c’èdi introdurre il, ma ilsarà costretto a varare almeno una legge sulla rappresentanza per evitare la procedura di infrazione. Il messaggio che arriva alcon laapprovata nella notte dalle istituzioni europee è innanzitutto politico: l’Ue punta sulper “proteggere la dignità del”, usando le parole della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il testo lascia agli Stati membri la libertà di decidere se garantire stipendi adeguati adottando una paga minima legale (già in vigore in 21 Paesi su 27) o invece attraverso un’elevata copertura della contrattazione collettiva., quindi, è in ogni caso costretta ad ...

Advertising

VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul “salario minimo”, in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - ontoxy : Come funziona il salario minimo in Europa: dai 2mila euro del Lussemburgo ai 332 in Bulgaria, cosa cambia in Italia… - AntonioDePoli : La nostra proposta, da sempre, è di utilizzare le risorse del #redditodicittadinanza per tagliare #tasse sul… -