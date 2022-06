Salario minimo, Cna: “La direttiva europea conferma la centralità della contrattazione collettiva e delle parti sociali” (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA – L’intesa politica raggiunta sulla direttiva europea sul Salario minimo recepisce le indicazioni condivise dalle parti sociali e segna un profondo cambiamento rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea. È quanto rileva la CNA, sottolineando in particolare che la direttiva afferma la centralità della contrattazione collettiva per determinare salari adeguati e sollecita i paesi membri a estendere la copertura dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva. Solo la contrattazione collettiva infatti è in grado di garantire non solamente un ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA – L’intesa politica raggiunta sullasulrecepisce le indicazioni condivise dallee segna un profondo cambiamento rispetto alla proposta inizialeCommissione. È quanto rileva la CNA, sottolineando incolare che laafferma laper determinare salari adeguati e sollecita i paesi membri a estendere la copertura dei lavoratori attraverso la. Solo lainfatti è in grado di garantire non solamente un ...

VittorioSgarbi : Mi pare che il dibattito sul “salario minimo”, in questo momento, sia da marziani. Il problema è come creare lavor… - elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - jopratix : RT @Cambiacasacca: Comunisti che attraverso le cooperative hanno creato la più grande macchina di sfruttamento dei più poveri che si sperti… - fabry2012 : @articoloUnoMDP @mceciguerra @alfredodattorre @pbersani @pierolatino72 @Fornaro62 @mgsnazionale @Arturo_Scotto… -