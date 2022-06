Salario minimo, Bonetti: “Necessario far costare di meno lavoro a imprese” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – All’inaugurazione della 60esima edizione del Salone del Mobile di Milano tenutasi a Rho Fiera questa mattina era presente anche la Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, che ai microfoni del quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla libertà commenta così l’annuncio della Commissione Europea sulla direttiva UE sul minimo salariale. “Il minimo salariale è uno degli elementi che oggi è al dibattito europeo. Bene ha fatto l’Europa a darsi una linea di indirizzo. Io credo che oggi il tema dei salari sia un tema prioritario, non solo per l’elemento minimo ma perché è Necessario far costare di meno il lavoro per le imprese. Dobbiamo ridurre il cuneo fiscale e aumentare la remunerazione per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – All’inaugurazione della 60esima edizione del Salone del Mobile di Milano tenutasi a Rho Fiera questa mattina era presente anche la Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena, che ai microfoni del quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla libertà commenta così l’annuncio della Commissione Europea sulla direttiva UE sulsalariale. “Ilsalariale è uno degli elementi che oggi è al dibattito europeo. Bene ha fatto l’Europa a darsi una linea di indirizzo. Io credo che oggi il tema dei salari sia un tema prioritario, non solo per l’elementoma perché èfardiilper le. Dobbiamo ridurre il cuneo fiscale e aumentare la remunerazione per le ...

