Salario minimo, accordo Ue: cosa cambia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – L'Ue ha raggiunto un accordo sul Salario minimo. accordo che appare ancora un po' annacquato ma è il primo passo di un percorso ancora lungo che dovrebbe portare al Salario minimo anche in Italia. Il cosiddetto 'Trilogo', cioè l'organismo informale composto da Commissione europea, Consiglio Ue e Parlamento europeo, ha approvato la scorsa notte una direttiva che non obbliga gli Stati membri a cambiare i propri sistemi già esistenti ma che invita a promuovere salari "«adeguati ed equi" ai lavoratori si legge su laleggepertutti.it. Per noi si tratterebbe di una novità visto che, dei 27 Paesi dell'Unione, il Salario minimo manca formalmente in sei Stati tra cui, appunto, l'Italia, dove esiste la contrattazione collettiva.

elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - petergomezblog : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo”… - alecad80 : RT @LucillaMasini: La Germania nel 2020 ha abbassato lo stipendio dei parlamentari, e in questi giorni ha approvato il salario minimo, che… - ancescaous : RT @Agenzia_Ansa: Raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. Lo ha annunciato nella notte la Commissione per l'occupazio… -