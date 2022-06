Salario minimo, accordo in Europa: cambiano gli stipendi in Italia? (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva a tarda notte l’intesa provvisoria tra Consiglio e Parlamento europeo sul Salario minimo: “Una volta adottata definitivamente – viene chiarito nella nota ufficiale la legge promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”. I paesi membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale. Ue, accordo su Salario minimo Adesso l’accordo dovrà essere confermato dal Coreper – Comitato dei rappresentanti permanenti, un organo del Consiglio dell’Unione europea – una volta approvato, votazione formale sia in Consiglio che al Parlamento europeo. Maggiori dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma questa mattina a Strasburgo In dettaglio, la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva a tarda notte l’intesa provvisoria tra Consiglio e Parlamento europeo sul: “Una volta adottata definitivamente – viene chiarito nella nota ufficiale la legge promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”. I paesi membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale. Ue,suAdesso l’dovrà essere confermato dal Coreper – Comitato dei rappresentanti permanenti, un organo del Consiglio dell’Unione europea – una volta approvato, votazione formale sia in Consiglio che al Parlamento europeo. Maggiori dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma questa mattina a Strasburgo In dettaglio, la ...

Advertising

elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - petergomezblog : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo”… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - Barbaga3Gaetano : RT @magnomiche: ItaliaOggi Salario minimo, confusione massima - RobertoBerretta : RT @Agenzia_Ansa: Raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. Lo ha annunciato nella notte la Commissione per l'occupazio… -