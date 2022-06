Advertising

sportli26181512 : Sala ribadisce: 'Voglio che Milan e Inter restino qui. Gli ho scritto: 'Cosa volete fare?'': Sala ribadisce: 'Vogli… - Gazzetta_it : Sala ribadisce: 'Voglio che Milan e Inter restino qui. Gli ho scritto: 'Cosa volete fare?'' - MarioAlbanese7 : Sala ribadisce: “Voglio che Inter e Milan restino a Milano. Ma ci sono regole” 'Scaroni non è svizzero, è italiano,… - ABuxheli : RT @fcin1908it: Sala ribadisce: 'Voglio che Inter e Milan restino a Milano. Ma ci sono regole' - fcin1908it : Sala ribadisce: 'Voglio che Inter e Milan restino a Milano. Ma ci sono regole' -

Questa volta a farsi sentire è il sindaco Giuseppe, che dall'inaugurazione del Salone del ... ma il primo cittadinoche non vede l'alternativa sestese come veramente più rapida: "Se si ...Concludendoche crede che la memoria possa essere coltivata con il grande e importante ...alla nostra sindaca e all'amministrazione comunale la donazione del dipinto da collocare in una...'Chi si occupa della cosa pubblica - ha concluso - deve rispettare le leggi, questo è quello che voglio fare io, ribadendo la mia volontà che Milan e Inter rimangano a Milano' Lo ha detto il sindaco d ...«L'Italia c'è», forse, ma Beppe Sala no. Il sindaco ha voluto smentire ieri mattina la «ricostruzione un po' fantasiosa» con cui il Foglio ha parlato di un suo attivismo nella costruzione di un nuovo ...