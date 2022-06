Sabrina Ghio ha partorito | è nata la seconda figlia dell’influencer | il romantico nome della piccola

(Di martedì 7 giugno 2022) Una nuova notizia di gioia è arrivata in casa-Negri: l’ex concorrente di Uomini e Donne e Amici è diventata mamma per lavolta : èoggi Mia, la secondogenita die del compagno Carlo Negri.mamma per lavolta: èlaMia L’annunciogravidanza era arrivato a fine gennaio:aveva pubblicato un video che la ritraeva con un piccolo pancino, mentre laPenelope e il fidanzato Carlo Negri partecipavano alla sua gioia. Il messaggio condiviso insieme al video aveva toni agrodolci e lasciava intuire che si fosse trattato di una gravidanza sofferta, cercata, desiderata: ...

Spicci3 : @fanpage Chiedo scusa ma chi è questa Sabrina Ghio? Ha fatto: Grande Fratello? Amisci di Maria? Isola di famosi? I… - andreastoolbox : #Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta: l’annuncio - Novella_2000 : Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta: l’annuncio - redazionerumors : Sabrina Ghio e Carlo Negri sono al settimo cielo: è nata Mia #SabrinaGhio #CarloNegri - fanpage : 'Adesso siamo completi”, Sabrina Ghio è diventata mamma di Mia, nata dall’unione con il fidanzato e futuro marito C… -

Amalfi Notizie

ha annunciato via social la nascita della sua seconda figlia, Mia.ha dato il benvenuto alla sua seconda figlia, la piccola Mia, e sui social ha postato il suo primo scatto ...Dai socialmostra le prime foto della sua bambina nata oggi a ... Sabrina Ghio è il trauma della caduta durante la gravidanza Oggi pomeriggio è arrivato un annuncio davvero bello e che ci riempie di gioia: Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta. Sapevamo già che era incinta, lo aveva annunciato le stessa a ...Fiocco rosa in casa di Sabrina Ghio. L'influencer è diventata mamma per la seconda volta: è nata Mia. A dare l’annuncio è stata lei stessa, attraverso il suo profilo Instagram. Con una foto che la imm ...