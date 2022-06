Sabrina Bergonzoni ora può leggere l’ultimo tema della figlia: “Ho ritrovato la mia bambina” (Di martedì 7 giugno 2022) Ci sono voluti anni ma ora Sabrina Bergonzoni può leggere l’ultimo tema di Eleonora, la figlia tredicenne morta a causa di un osteosarcoma nel settembre 2018. Per troppo tempo questa mamma aveva chiesto di poter avere una copia di questo scritto, per lei preziosissimo, ma ha sempre trovato un “muro di gomma” a ribalzarla in lungaggini burocratiche e, spesso poco o per nulla chiare. Vi raccomandiamo... Sabrina Bergonzoni avrà l'ultimo tema scritto dalla figlia, morta a 13 anni di cancro Nel 2018, tre mesi prima di andarsene, Eleonora sostenne da privatista le prove di idoneità alla terza media. Da allora la madre ha continuato a c... ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 giugno 2022) Ci sono voluti anni ma orapuòdi Eleonora, latredicenne morta a causa di un osteosarcoma nel settembre 2018. Per troppo tempo questa mamma aveva chiesto di poter avere una copia di questo scritto, per lei preziosissimo, ma ha sempre trovato un “muro di gomma” a ribalzarla in lungaggini burocratiche e, spesso poco o per nulla chiare. Vi raccomandiamo...avrà l'ultimoscritto dalla, morta a 13 anni di cancro Nel 2018, tre mesi prima di andarsene, Eleonora sostenne da privatista le prove di idoneità alla terza media. Da allora la madre ha continuato a c... ...

Advertising

Nutizieri : La figlia morta per una malattia: alla madre consegnato dopo due anni l'ultimo tema - 1862gigi : RT @anna30048679: Sabrina Bergonzoni con la figlia Eleonora, morta per un tumore. «C’è un tema che vorrei recuperare, ma finora i tentativ… - anna30048679 : Sabrina Bergonzoni con la figlia Eleonora, morta per un tumore. «C’è un tema che vorrei recuperare, ma finora i te… - Piergiulio58 : Eleonora muore a 13 anni, dopo anni la mamma avrà il suo ultimo tema dalla scuola: “Ho pianto”. La storia di Sabrin… - infoitinterno : Sabrina Bergonzoni avrà l'ultimo tema scritto dalla figlia, morta a 13 anni di cancro -