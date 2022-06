Rullini dimenticati in una cantina | che | una volta stampati | hanno raccontato l' America degli anni ' 50 | è la storia della leggendaria artista Vivian Maier

Leggi su iodonna

(Di martedì 7 giugno 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Come sappiamo le donnepartecipato alladell’umanità in tutti i campi dall’arte alla letteratura alla scienza ma sono rimaste spesso invisibili, non sono ricordate nei libri scolastici ,né tantomenostatue e busti a celebrarle e ben poche strade sono state nominate per ricordarle. Le città sono piene di Via Cavour o Viale Mazzini ma solo viuzze periferiche sono intestate alle eroine del Risorgimento. Negli ultimiuna grande ondata di scrittrici si è presa la briga di ridare luce ad artiste, scienziate e pensatrici che erano rimaste nell’ombra per riequilibrare quell’albero genealogico a cui mancavano parecchi rami importanti e cominciamo ad avere un quadro più equilibrato delle nostre radici, in Italia come in tutto il mondo. Ma c’è ...